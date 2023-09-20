Лавров провел в Нью-Йорке закрытую встречу с главой МИД Иордании

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Сергей Лавров начал программу участия в сессии Генассамблеи ООН со встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Встреча прошла в закрытом для прессы режиме в комнате российской делегации в штаб-квартире ООН Министры тепло поприветствовали друг друга.

В ближайшие часы ожидается выступление Лаврова на заседании Совета безопасности ООН по Украине.