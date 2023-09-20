В Баку опровергли информацию об обстреле российских миротворцев при эвакуации армян в Карабахе
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщения о том, что азербайджанские военные якобы подвергли обстрелу колонну российского миротворческого контингента при эвакуации ими армян Карабаха.
"Размещенная на некоторых аккаунтах в армянском сегменте социальных медиа информация о якобы имевшем место обстреле Вооруженными Силами Азербайджана колонны российского миротворческого контингента, эвакуировавшего жителей армянского происхождения (в Карабахе - ИФ), не соответствует действительности и является дезинформацией. Категорически опровергаем эти безосновательные утверждения", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
Российские миротворцы в течение вторника эвакуировали более 1800 мирных жителей Нагорного Карабаха, сообщил ранее неофициальный телеграм-канал миротворческого контингента РФ Peacekeeper.