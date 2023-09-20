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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Минобороны РФ сообщило об эвакуации из Карабаха более 2 тыс. мирных жителей

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российский миротворческий контингент эвакуировал из опасных районов Нагорного Карабаха более 2 тысяч мирных жителей, больше половины из которых - дети, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1 049 детей. Все эвакуированные жители обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием", - заявили в Минобороны России.

Там отметили, что врачи медицинского отряда спецназначения оказали помощь жителям, получившим ранения.

В Минобороны РФ заявили, что российский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха.

"На 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня", - сказали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что с 12:00 19 сентября российские миротворцы фиксируют многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных".

Хроника 27 сентября 2020 года – 20 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Минобороны РФ Нагорный Карабах
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