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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Президент Южной Кореи обсудил с генсеком ООН ситуацию с КНДР

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем на "полях" Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает "Ренхап" со ссылкой на администрацию президента.

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"Президент сказал, что он рассчитывает на продолжение сотрудничества с ООН, чтобы предотвратить провокации Северной Кореи и практически улучшить ситуацию с правами человека в Северной Корее", - говорится в сообщении администрации.

В разговоре с генсеком ООН Юн Сок Ель заявил о приверженности Южной Кореи выполнению "ответственной роли", соответствующей ее международному статусу. Он подчеркнул желание Южной Кореи активно содействовать миру в международном сообществе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период с 2024 по 2025 год, а также поделился планами по содействию восстановлению мира на Украине.

В свою очередь Гутерриш поблагодарил правительство Южной Кореи за его деятельность и вклад в ООН.

Он также подтвердил приверженность ООН совместной работе по денуклеаризации Северной Кореи и улучшению условий в области прав человека в этой стране.

Антонио Гутерриш ООН КНДР Юн Сок Ель
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