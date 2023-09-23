Сеул, Токио и Вашингтон будут противодействовать сотрудничеству России и КНДР

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи, Японии и США договорились о мерах противодействия на случай "потенциальной сделки по поставкам оружия" между Россией и Северной Кореей, проинформировало в субботу южнокорейское министерство иностранных дел.

Как следует из сообщения агентства "Ренхап", на встрече в Нью-Йорке в кулуарах сессии Генассамблеи ООН министры иностранных дел Южной Кореи Пак Чин, Японии Ёко Камикава и госсекретарь США Энтони Блинкен "выразили глубокую озабоченность по поводу военного сотрудничества двух стран и предупредили, что потенциальная сделка по поставкам оружия между Пхеньяном и Москвой будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН".

"На полях" ГА ООН состоялась также встреча глав МИД стран-участниц Четырехстороннего диалога по безопасности - Австралии, Индии, США и Японии. Они также призвали "все государства-члены ООН соблюдать соответствующие резолюции СБ ООН, включая запрет на передачу Северной Корее или закупку у Северной Кореи всего оружия и связанных с ним материалов".

"Мы подчеркиваем важность решения проблемы распространения ядерных и ракетных технологий, связанных с Северной Кореей, в регионе и за его пределами", - говорится в заявлении сторон, опубликованном на сайте американского госдепа.

СМИ отметили, что в нем Россия не упоминается, однако эти заявления вызваны опасениями "возможного развития военного сотрудничества" между РФ и КНДР по итогам состоявшегося визита в Россию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.