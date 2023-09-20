Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой спутников Starlink

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в среду по московскому времени стартовала на орбиту с очередной партией из 22-х мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде во вторник в 23:38 по времени Восточного побережья США (в среду в 06:38 по Москве). Примерно через час после старта спутники будут выведены на орбиту.

Это 109-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 40-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,7 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 17-й раз, после отделения должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Short Fall of Gravitas, находящуюся в Атлантике.