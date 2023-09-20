Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно вывела орбиту очередную партию из 22-х мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22-х спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде во вторник в 23:38 по времени Восточного побережья США (в среду в 06:38 по Москве). Примерно через час после старта спутники были выведены на орбиту.

Это 109-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 40-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,7 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 17-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Short Fall of Gravitas, находящуюся в Атлантике.

Falcon 9 SpaceX Starlink
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило об успешном проведении военной операции в Карабахе

Что случилось этой ночью: среда, 20 сентября

Байден обсудил тему энергетической безопасности с коллегами из Центральной Азии

Байден обсудил тему энергетической безопасности с коллегами из Центральной Азии
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Баку опровергли информацию об обстреле российских миротворцев при эвакуации армян в Карабахе

В ходе столкновений у здания правительства Армении пострадали 16 полицейских и 18 демонстрантов

В ходе столкновений у здания правительства Армении пострадали 16 полицейских и 18 демонстрантов
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

СК Армении сообщает о задержаниях демонстрантов в центре Еревана

Посольство РФ в Ереване заблокировали демонстранты

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Миротворцы РФ эвакуировали из Нагорного Карабаха свыше 1,8 тыс. мирных жителей

Миротворцы РФ эвакуировали из Нагорного Карабаха свыше 1,8 тыс. мирных жителей
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Эрдоган в своем выступлении в ООН назвал Карабах азербайджанской территорией

Эрдоган в своем выступлении в ООН назвал Карабах азербайджанской территорией

Что произошло за день: вторник, 19 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });