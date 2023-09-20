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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Доходность госбумаг США достигла максимума за 16 лет перед заседанием ФРС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Доходность гособлигаций США выросла до максимальных отметок за последние 16 лет перед объявлением итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду.

У десятилетних госбумаг показатель в ходе торгов во вторник поднимался до 4,371% годовых, у пятилетних - до 4,524% годовых. Это самые высокие уровни с начала ноября 2007 года, пишет Financial Times.

Скачок доходностей указывает на ожидания трейдеров, что глава Федрезерва Джером Пауэлл подаст сигнал о готовности ЦБ сохранять процентные ставки на высоком уровне продолжительный период времени, отмечается в статье.

"Рынки готовятся к "ястребиному" поведению ФРС", - полагает аналитик по американским ставкам BMO Capital Markets Бенджамин Джеффри.

Большинство экспертов не ожидают изменения процентной ставки по итогам заседания ФРС в среду. Но трейдеры оценивают шансы на то, что она будет повышена до конца года, примерно "50 на 50".

В ходе торгов в среду доходность десятилетних гособлигаций США находится около 4,363%, пятилетних - 4,506%.

США ФРС
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