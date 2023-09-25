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Домохозяйства США увеличили вложения в госбумаги до максимума за 25 лет

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американские домохозяйства существенно увеличили вложения в гособлигации США, рынок которых оценивается примерно в $25 трлн, с тех пор, как Федеральная резервная система начала кампанию по повышению процентных ставок в прошлом году, пишет MarketWatch.

Инвестиции американцев в госбонды выросли примерно до $2,5 трлн, что является максимальным уровнем за последние 25 лет, по сравнению с менее чем $1 трлн до начала подъема стоимости заимствований Федрезервом, отмечает главный экономист Apollo Global Management Торстен Слок.

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"Суть в том, что американские домохозяйства находят текущий уровень доходности в США привлекательным", - написал он в аналитическом отчете.

Резкий рост доходности десятилетних госбумаг на прошлой неделе до 4,5% годовых, самого высокого уровня с конца 2007 года, произошел после того, как ФРС дала понять, что может удерживать процентную ставку на более высоком уровне дольше, чем ожидалось прежде.

В пятницу доходность немного снизилась, однако в ходе торгов в понедельник она увеличилась до 4,52% годовых.

США
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