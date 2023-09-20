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Армения приняла к сведению решение Карабаха прекратить огонь и расформировать ВС

Армения приняла к сведению решение Карабаха прекратить огонь и расформировать ВС
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Армения приняла к сведению достигнутую при посредничестве российских миротворцев договоренность между Нагорным Карабахом и Азербайджаном о прекращении огня и расформировании карабахских вооруженных сил, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Узнали из официальных информационных страниц Нагорного Карабаха, что власти Нагорного Карабаха приняли предложение командования российского миротворческого контингента о прекращении огня", - сказал Пашинян в видеообращении.

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По его словам, Армения ознакомилась с текстом и, "поскольку мы в его формировании никак не участвовали и не являлись стороной обсуждений, то первое замечание в том, что в тексте упоминаются ВС Армении, говорится о выводе остатков подразделений ВС Армении из Нагорного Карабаха".

"Этот факт для нас не очень понятен в условиях, когда мы неоднократно говорили, что с августа 2021 года республика Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе. Но во всяком случае мы это заявление и его принятие со стороны властей Нагорного Карабаха принимаем к сведению", - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении заявил, что Азербайджан стремился вовлечь республику в боевые действия в Нагорном Карабахе, чтобы поставить под удар независимость Армении.

"Упоминание Армении в тексте (о прекращении огня, расформировании карабахской армии - ИФ), не имеющего отношения к Армении, оправдывает мою версию о том, что одной из целей нападения на Нагорный Карабах было вовлечь Армению в военные действия", - сказал Пашинян в видеообращении.

По его словам, если бы было возможным вовлечь Ереван в военные действия, "то глубинной целью и мишенью должна была стать независимость и суверенитет Армении".

Хроника 27 сентября 2020 года – 20 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Никол Пашинян Азербайджан Нагорный Карабах
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