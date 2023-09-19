Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

В Ереване заявили, что армянских военных в Карабахе нет

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Армении заявило, что на территории Нагорного Карабаха нет армянской армии.

"Как в прошлом, так и сейчас в азербайджанских источниках находит место лживое утверждение, что в Нагорном Карабахе есть подразделения ВС Армении, военная техника и личный состав. Заявляем, что у Республики Армения в Нагорном Карабахе армии нет", - заявили в ведомстве.

Ранее 19 сентября в Нагорном Карабахе стали сообщать о массированном обстреле со стороны Азербайджана, Минобороны непризнанной НКР отметило, что огонь идет по всей линии соприкосновения.

Минобороны Азербайджана объявило о проведении в регионе локальных антитеррористических мероприятий против ВС Армении для восстановления конституционного строя. Присутствие армянских военных в регионе министерство назвало нарушением подписанного 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления. Ведомство также отметило, что огневые позиции ВС Армении в регионе находятся рядом с жилым сектором, и призвало гражданское население держаться подальше от военных.

Хроника 27 сентября 2020 года – 19 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Минобороны Азербайджан Армения Нагорный Карабах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения заявила, что РФ не сообщила ей об "антитеррористической операции" Баку в Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Баку заявили о создании гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Карабаха

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны НКР сообщило об обстреле по всей линии соприкосновения

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Рубен Варданян сообщил о массированном обстреле Нагорного Карабаха

В Белоруссии депутаты приостановили действие договора ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

Саудовская Аравия сокращает добычу нефти из-за опасений слабого спроса

За выходные в Финляндию не впустили 37 машин с российскими номерами

Эстония не примет 3,6 тысячи высылаемых из Латвии россиян

Эстония не примет 3,6 тысячи высылаемых из Латвии россиян

Профсоюз UAW может расширить забастовку, если прогресса в переговорах не будет

Brent подорожала до $95,03 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });