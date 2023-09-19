В Ереване заявили, что армянских военных в Карабахе нет

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Армении заявило, что на территории Нагорного Карабаха нет армянской армии.

"Как в прошлом, так и сейчас в азербайджанских источниках находит место лживое утверждение, что в Нагорном Карабахе есть подразделения ВС Армении, военная техника и личный состав. Заявляем, что у Республики Армения в Нагорном Карабахе армии нет", - заявили в ведомстве.

Ранее 19 сентября в Нагорном Карабахе стали сообщать о массированном обстреле со стороны Азербайджана, Минобороны непризнанной НКР отметило, что огонь идет по всей линии соприкосновения.

Минобороны Азербайджана объявило о проведении в регионе локальных антитеррористических мероприятий против ВС Армении для восстановления конституционного строя. Присутствие армянских военных в регионе министерство назвало нарушением подписанного 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления. Ведомство также отметило, что огневые позиции ВС Армении в регионе находятся рядом с жилым сектором, и призвало гражданское население держаться подальше от военных.