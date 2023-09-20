В ЕС опасаются, что военные действия в Карабахе вынудят местных армян к исходу

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе обеспокоены судьбой армянского населения Нагорного Карабаха, испытывающего последствия военных действий, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Очень важно, чтобы нынешняя военная операция не была использована как предлог с целью вынудить к исходу местное армянское население Карабаха", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Стано сообщил, что в ЕС "приняли к сведению последнее заявление азербайджанского министерства обороны о договоренности по прекращению огня". "Мы ожидаем, что произойдет немедленное прекращение огня на местах и что Азербайджан остановит происходящие военные действия", - продолжил представитель Борреля.

По его словам, при этом "важно вернуться к настоящему и честному диалогу". В Брюсселе также, добавил он, приняли к сведению, что такой диалог должен состояться 21 сентября.

Пресс-секретарь Борреля отметил, что государства-члены ЕС вместе со своими международными партнерами активно занимаются событиями в Нагорном Карабахе. Он сообщил, что в Брюсселе собрался на чрезвычайное заседание по ситуации вокруг Карабаха комитет ЕС по политике и безопасности. В то же время руководители институтов ЕС и государств-членов Евросоюза обсуждают это в Нью-Йорке, где проходит Генеральная Ассамблея ООН.

"ЕС внимательно наблюдает за ситуацией, и государства-члены примут решение о дальнейших этапах своих действий в этом контексте по мере развития событий на местах", - резюмировал Стано.

Ситуация в Карабахе

Ранее в среду в едином информационном центре непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщили, что боевые действия в Нагорном Карабахе прекращены при посредничестве командования российского миротворческого контингента с 12:00 по московскому времени 20 сентября.

В сообщении также отмечалось, что "достигнуто соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полном разоружении вооруженных формирований aрмии обороны Нагорного Карабаха и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации".

Позднее в Минобороны РФ подтвердили достижение договоренности о прекращении огня в Карабахе.