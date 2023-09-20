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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Иран отменил все авиарейсы в Армению и Азербайджан

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе иранские власти отменили с 20 сентября все авиарейсы в Армению и Азербайджан.

Рейсы отменены до дальнейшего уведомления, заявил агентству IRNA руковоиель организации государственной авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш.

Днем 19 сентября авиакомпания Air Astana сообщила, что будет выполнять рейсы в Турцию, Европу и Израиль в облет Карабаха.

Днем 20 сентября в Нагорном Карабахе заявили, что с азербайджанской стороной достигнута договоренность о прекращении огня.

Степанакерт после обстрела

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Иран Азербайджан Air Astana Армения Нагорный Карабах
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