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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Байден планирует объявить об очередной крупной военной помощи Киеву

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден собирается объявить о выделении Украине крупного пакета военной помощи. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Байден объявит о крупной военной помощи Украине", - информируют СМИ.

Они отмечают, что заявление о помощи по времени совпадает с визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

По данным Bloomberg, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в администрации все еще рассматривают вопрос о поставках Украине ракет большой дальности ATACMS. США также обсуждают эту тему с Киевом.

Ранее в сентябре CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Байден вскоре может принять решение о передаче Украине ATACMS. По данным собеседников телеканала, дискуссии об отправке ATACMS активизировались в последние недели. Они отметили, что Госдеп США и Пентагон рекомендуют Байдену пойти на этот шаг.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что не намерены направлять Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS из-за их нехватки.

США Украина Джо Байден
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