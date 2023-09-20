Байден планирует объявить об очередной крупной военной помощи Киеву

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден собирается объявить о выделении Украине крупного пакета военной помощи. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Байден объявит о крупной военной помощи Украине", - информируют СМИ.

Они отмечают, что заявление о помощи по времени совпадает с визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

По данным Bloomberg, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в администрации все еще рассматривают вопрос о поставках Украине ракет большой дальности ATACMS. США также обсуждают эту тему с Киевом.

Ранее в сентябре CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Байден вскоре может принять решение о передаче Украине ATACMS. По данным собеседников телеканала, дискуссии об отправке ATACMS активизировались в последние недели. Они отметили, что Госдеп США и Пентагон рекомендуют Байдену пойти на этот шаг.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что не намерены направлять Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS из-за их нехватки.