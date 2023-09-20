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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Лавров заявляет, что Россия не отказывается от переговоров по Украине

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в Совете безопасности ООН что Россия не отказывается от переговоров по урегулированию украинского кризиса.

"Мы и сейчас от них (переговоров - ИФ) не отказываемся - об этом многократно, в том числе, совсем недавно, говорил президент Путин", - сказал министр.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский принял декрет, запрещающий вести переговоры с нынешней властью в России.

"Если США так заинтересованы в них, то, я думаю, не составит труда дать команду, чтобы этот декрет Зеленского был отменен, - отметил глава МИД. - Факты говорят о глубочайшем кризисе международных отношений, об отсутствии у Запада желания и воли к тому, чтобы этот кризис преодолеть".

"Но надеюсь, что выход из сложившегося положения все же существует и будет найден", - заявил Лавров.

Министр также отметил, что риски возникновения новых очагов напряжённости в мире и глобального конфликта растут.

"Сегодня Запад обращается к уставным нормам и принципам выборочно, от случая к случаю, исключительно сообразно своим корыстным геополитическим потребностям. Это неизбежно ведет к расшатыванию глобальной стабильности, обострению имеющихся и разжиганию новых очагов напряженности, - сказал Лавров. - Растут и риски глобального конфликта".

По его словам, для того, чтобы купировать эти риски, направить события в мирное русло, Россия "настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН уважались и применялись не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи, включая принципы суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, уважения территориальной целостности и права народов на самоопределение".

Глава МИД подчеркнул, что" сегодня речь не о том, чтобы подчиниться некоему миропорядку, основанному на правилах, а о выполнении всеми обязательств, принятых на себя при подписании и ратификации Устава (ООН) во всей их полноте и взаимосвязи".

Владимир Зеленский МИД ООН Сергей Лавров США Украина
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