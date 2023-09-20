В Баку заявили о готовности подписать мирный договор с Арменией

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев подтвердил готовность Баку к подписанию мирного договора с Арменией.

"Для нас важна не платформа, где обсуждается мирный договор, а что именно обсуждается. В принципе, 70% текста мирного договора согласовано. Мы еще раз подчеркиваем готовность к подписанию мирного договора", - заявил он в среду на брифинге в МИД Азербайджана для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Баку.

"Мы выступаем за нормализацию отношений с Арменией. Но присутствие многотысячной военной силы на территории независимого Азербайджана было неприемлемым", - подчеркнул он.

Ранее в среду в едином информационном центре непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщили, что боевые действия в Нагорном Карабахе прекращены при посредничестве командования российского миротворческого контингента с 12:00 по московскому времени 20 сентября.

В сообщении также отмечалось, что "достигнуто соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полном разоружении вооруженных формирований aрмии обороны Нагорного Карабаха и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации".

Позднее в Минобороны РФ подтвердили достижение договоренности о прекращении огня в Карабахе.