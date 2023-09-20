В Кремле не видят оснований говорить об этнических чистках в Карабахе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что оснований говорить об этнических чистках в Карабахе, нет.

"Пока нет оснований говорить об этнических чистках. И для этого существуют прямые контакты, в ходе которых мы доносим нашу возможную озабоченность", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

Он добавил: "Мы слышим заявления из Баку о том, что целью являются только военные объекты, и что они не работают по гражданским целям, мы хотим надеяться, что так оно и есть".

В Кремле, отметил Песков, внимательно наблюдают за ситуацией. "Мы убеждены, что все права и безопасность армянского населения Карабаха должны быть обеспечены", - сказал представитель Кремля.