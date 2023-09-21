МВД непризнанной НКР сообщило об обстреле Степанакерта с азербайджанской стороны
В Минобороны Азербайджана эту информацию опровергают
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана ведут обстрел Степанакерта, сообщается на сайте МВД непризнанного Нагорного Карабаха.
"ВС Азербайджана, нарушив договоренность о прекращении огня, начала вести обстрел из различного стрелкового оружия с окрестных районов Степанакерта. Звуки стрельбы слышны также в центре Степанакерта", - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали людей не выходить на улицы.
Со своей стороны, Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об атаке азербайджанских военных на город Ханкенди (Степанакерт).
"Распространенная в Армении информация о якобы нападении наших ВС в направлении Ханкенди является полностью ложной и преследует цель дезинформации. Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, поступившем в "Интерфакс".
Между тем, в азербайджанском городе Евлах продолжаются переговоры между представителями Карабаха и Азербайджана.