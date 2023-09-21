Путин и Алиев обсудили первоочередные шаги по стабилизации обстановки в Карабахе

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили по телефону первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе Нагорного Карабаха, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии Российского миротворческого контингента (РМК) договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. Большое значение в этом контексте придается начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, отметили в пресс-службе.