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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 20 сентября

Путин и Алиев обсудили первоочередные шаги по стабилизации обстановки в Карабахе

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили по телефону первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе Нагорного Карабаха, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

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"С обеих сторон отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии Российского миротворческого контингента (РМК) договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. Большое значение в этом контексте придается начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, отметили в пресс-службе.

Азербайджан Ильхам Алиев Владимир Путин Нагорный Карабах Карабах
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