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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

США и Дания провели военные учения по применению ракет SM-6 на Балтике

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - ВМС США и вооруженные силы Дании провели совместные военные учения по применению контейнерной пусковой установки ракет SM-6 на Балтике, сообщил 6-й оперативный флот США.

"Военно-морские силы США в Европе провели на Борнхольме с нашим датским союзником тренировку по использованию контейнерной пусковой установки ракет SM-6 для защиты конвоев, укрепляя наш оборонительный потенциал в регионе", - говорится в сообщении.

Согласно данным 6-го оперативного флота США, контейнерная установка пусковых ракет SM-6 была доставлена на датский остров Борнхольм в юго-западной части Балтики тяжелым американским военно-транспортным самолетом C-17.

Учения начались 18 сентября. 6-й оперативный флот США отметил, что контейнерный ракетный комплекс SM-6 обладает способностью перехватывать угрозы с воздуха, включая баллистические ракеты на конечном этапе полета. Кроме того, конструкция ракеты двойного назначения обеспечивает высокоточное поражение как стационарных наземных, так и подвижных морских целей противника.

Американские военные указали, что контейнерная конфигурация пусковой установки SM-6 повышает оперативную гибкость ВМС США, способствуя быстрому развертыванию и использованию на различных театрах военных действий, тем самым подчеркивая приверженность Соединенных Штатов обеспечению интересов своей безопасности и союзников.

"Проводя эти операции с территории Дании, Соединенные Штаты подтверждают стратегическую важность Дании как ключевого союзника в обеспечении региональной стабильности", - подчеркнули в 6-м оперативном флоте.

США Дания Балтийское море
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