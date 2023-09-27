МИД напомнил о связи моратория РФ на размещение РСМД с появлением ракет США на Борнхольме

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В российском МИД в связи с переброской на датский остров Борнхольм для учений американской пусковой установки для ракет средней и меньшей дальности напомнили, что российский мораторий на размещение таких систем напрямую связан с их появлением в регионе.

"В контексте объявленного Россией одностороннего моратория на размещение РСМД наземного базирования мы самым внимательным образом отслеживаем шаги США по реализации дестабилизирующих планов, которые предполагают развертывание данных вооружений. Хотелось бы напомнить, что жизнеспособность российского моратория напрямую связана с появлением в соответствующих регионах американских ракет упомянутого комплекса", - сказала представитель ведомства Мария Захарова, комментируя информацию о том, что ВМС США в ходе совместных учений с ВМС Дании осуществили переброску на остров Борнхольм и задействовали пусковую установку для многоцелевых ракет Raytheon Standard SM-6.

Она отметила, что речь идет о контейнерной пусковой установке МК-70, которая обеспечивает применение не только зенитных ракет SM-6, но и более дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

"Это не первое появление данной пусковой установки в Европе. Год назад ВМС США перебрасывали тогда еще фактически прототип МК-70 в одну из европейских стран НАТО для цели "демонстрации" самой такой возможности. Тогда эта демонстрация комментировалась туманно, представители Пентагона постеснялись назвать страну, где презентация состоялась", - добавила она.

По словам Захаровой, задействовав соответствующую пусковую установку в ходе учений, США "фактически приступил к отработке действий по переброске на европейский театр военных действий ракетных систем, ранее запрещенных по договору о РСМД".