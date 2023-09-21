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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ЕК готова обсуждать со странами Евросоюза использование замороженных активов РФ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) работает вместе с испанским председательством Совета ЕС над стратегией использования замороженных в Евросоюзе государственных активов РФ, сообщил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.

"Речь идет о более 200 млрд евро авуаров. Мы предложили работать над вопросом об этих государственных авуарах. Это, впрочем, обсуждалось на последнем саммите ЕС в июне. Теперь мы работаем с испанским председательством по внедрению поэтапной стратегии и готовы участвовать в обсуждениях этого вопроса", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

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"Есть совместный документ Европейской внешнеполитической службы и Европейской комиссии, который был в конце июля представлен испанскому председательству. И мы готовы предложить проект юридического текста, учитывающего содержание дискуссий с государствами-членами", - продолжил представитель ЕК.

Он сообщил, что государства-члены ЕС приступили к обмену мнениями по данному вопросу в рамках учрежденной с этой целью испанским председательством рабочей группы, последнее совещание которой состоялось 13 сентября.

"И немалое количество государств-членов согласно, что можно было бы внедрить модель выплат (для Украины - ИФ), которая функционировала бы шаг за шагом", - отметил Виганд.

Он признал, что "это сложное дело, требующее более обширных дискуссий, прежде чем будет сформулировано приемлемое предложение".

"Дискуссии с государствами-членами продолжаются ввиду предстоящего заседания рабочей группы, которая соберется 27 сентября", - подытожил представитель Еврокомиссии.

Ранее Россия неоднократно заявляла, что будет защищать свои интересы в вопросе использования Западом замороженных российских активов. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "это посягательство на право собственности - частной, государственной или корпоративной". "То, что Россия будет защищать по мере возможности свои интересы, это ни у кого не должно вызывать сомнения", - подчеркивал Песков.

ЕК ЕС РФ
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