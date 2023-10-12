ЦБ ждет подготовки правил для обмена замороженными активами инвесторов до конца года

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Нормативная база для запуска механизма обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов появится в четвертом квартале 2023 года, рассчитывают в Банке России, а реальное начало самого процесса будет зависеть от обеих сторон.

"Мы надеемся, что в ближайшее время нормативная база появится и условия будут созданы. Но дальше все будет зависеть от поведения потенциальных интересантов с обеих сторон. Российские граждане, розничные инвесторы, должны быть согласны на подобную схему и с другой стороны, скорее всего, прежде всего институты должны быть готовы на подобные операции", - сказал зампред ЦБ Филипп Габуния журналистам в кулуарах Уральской конференции НАУФОР.

Отвечая на вопрос, есть ли какой-либо отклик по этой теме со стороны иностранных институтов, он сказал: "Я думаю, что они будут анализировать конкретную нормативную базу".

По словам Габунии, она появится "точно до конца года". "Мы ждем, что в четвертом квартале появится", - сказал он.

Появление нормативной базы не означает, что обмен сразу же будет запущен, подчеркнул зампред ЦБ.

"Это создаст только условия для того, чтобы это можно было запустить. После этого будет кропотливая работа по тому, чтобы все случилось. Прежде всего это будет вопрос давления на иностранных инвесторов со стороны их политических институтов", - добавил Габуния.

Минфин также ожидает, что возможность для обмена активами инвесторов будет создана до конца года.

"Я надеюсь, что к концу года будут созданы законодательные условия, чтобы иметь возможность обменивать заблокированные активы наших инвесторов-физлиц с активами инвесторов из недружественных стран", - сказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, выступая на одной из сессий конференции НАУФОР.

"Мы сами никаких переговоров не ведем, это лишь создание законодательных условий для этого", - подчеркнул он.

Министр финансов Антон Силуанов в августе сообщил, что правительство и Банк России подготовили проект указа президента о начале обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. На первом этапе планируется разблокировка счетов на сумму порядка 100 млрд рублей. По его словам, сейчас активы заблокированы у 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей. В ЦБ уточняли, что проект указа предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С". Участие российских и иностранных инвесторов в этом процессе будет добровольным.

В первую очередь Минфин и ЦБ хотели бы охватить инвесторов с портфелями до 100 тысяч рублей, сообщал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Зампред ЦБ Алексей Гузнов говорил "Интерфаксу" в сентябре, что механизм обмена заблокированными активами готовится без спешки, детали этой нестандартной юридической конструкции требуют подробного обсуждения, чтобы не допустить ошибок.

Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей, оценивал Банк России. Это был единственный раз, когда ЦБ раскрыл данную цифру, с тех пор регулятор ее не комментирует. По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года объем средств на счетах "С" приближался к 0,6 трлн рублей. Близкую цифру ЦБ раскрыл в аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 г.: там сказано, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов были переведены накопленные на счетах типа "С" средства в размере 0,7 трлн рублей. Согласно решению совета директоров Банка России от 29 декабря 2022 года, кредитные организации должны были открыть счета "С" в АСВ не позднее 20 января.