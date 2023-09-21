РПЦ протестует против выдворения своих представителей из Болгарии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Русская православная церковь выразила решительный протест против выдворения из Болгарии своих представителей, говорится в заявлении службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

"Выдворение священнослужителей, призванием которых является служение Богу и людям, проповедь мира и братства между народами, - возмутительное деяние, продиктованное русофобскими мотивами и желанием перечеркнуть славные страницы общей истории Болгарии и России", - сказано в опубликованном в четверг документе.

21 сентября болгарские власти обязали настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана (Змеева), секретаря подворья протоиерея Евгения Павельчука и сотрудника подворья покинуть Болгарию в течение суток под предлогом того, что их пребывание в стране "представляет угрозу для государственной безопасности".

В заявлении РПЦ говорится, что русский храм Святителя Николая в Софии, при котором расположено подворье Московского патриархата, на протяжении последних ста лет является символом духовного единства братских народов двух стран.

"Предпринятая властями Болгарии грубая мера полицейского произвола направлена на подрыв традиционно дружественных отношений между двумя Церквами-Сестрами, имеет целью настроить друг против друга братские народы, связанные общей историей и единой верой. Уверены, что планы инициаторов этого оскорбительного деяния потерпят поражение. Московский и Болгарский Патриархаты сохранят свою укорененную в веках общность и не поступятся исторической памятью наших народов", - отметили в РПЦ.