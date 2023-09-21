Армения призвала СБ ООН направить миротворческую миссию в Карабах

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал Совет безопасности ООН направить миротворческую миссию в Нагорный Карабах под мандатом ООН.

"Призываю создать возможность для того, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН обеспечивали стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе. Призываю незамедлительно развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе с целью осуществления мониторинга прав человека, гуманитарной ситуации и положения с безопасностью", - сказал Мирзоян в ходе выступления на экстренном заседании Совбеза ООН по Нагорному Карабаху.

В Нагорном Карабахе с конца 2020 года развернута миротворческая миссия РФ.

Министр также заявил, что "необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для учреждений ООН и других международных организаций к Нагорному Карабаху в соответствии с гуманитарными принципами".

"Обеспечить полное сотрудничество сторон с Международным комитетом Красного креста с тем, чтобы заняться последствиями военных действий. Обеспечить возвращение перемещенных лиц в результате недавней агрессии и войны 2020 года, а также обеспечить восстановление поставок жизненно важных продуктов", - призвал глава армянского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что до результатов переговоров между представителями Степанакерта и Баку, которые начались в четверг в азербайджанском городе Евлах, "необходимо вывести из населенных пунктов Нагорного Карабаха представителей армии и правоохранительных органов Азербайджана, чтобы исключить панику и провокации".

"Необходимо также исключить карательные действия против политических и военных представителей Нагорного Карабаха", - сказал Мирзоян.

В свою очередь глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку действовал в Карабахе в соответствии с Уставом ООН.

Очередное обращение Армении в Совбез ООН для обсуждения данного вопроса "является очевидным нарушением требований Устава ООН об уважении суверенитета и территориальной целостности государств и невмешательства во внутренние дела стран", заявил он.

Байрамов добавил, что ВС Азербайджана использовали оружие для выведения из строя объектов исключительно военной инфраструктуры.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Баку подтверждает намерение гарантировать обеспечение прав и свобод армянских жителей Карабаха в соответствии Конституцией Азербайджана и международными механизмами прав человека. Байрамов также подтвердил готовность Азербайджана к продолжению мирных переговоров с Арменией.