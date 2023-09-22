Пашинян допустил возможность эвакуации жителей Карабаха в Армению

Ситуация в регионе остается крайне напряженной, но есть надежды на положительные подвижки, отметил он

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть надежды на положительные подвижки в ситуации в Нагорном Карабахе и создающейся возможности возвращения местных жителей в свои дома, но пока ситуация продолжает оставаться крайне напряженной; он также допустил возможность эвакуации жителей Карабаха в Армению.

"Ситуация в Нагорном Карабахе продолжает оставаться крайне напряженной. Гуманитарный кризис продолжается. Мы находимся в постоянной связи с нашими коллегами в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян на заседании правительства в пятницу.

По его словам, в результате проведенного в пятницу телефонного разговора с представителями Нагорного Карабаха "можно зафиксировать, что есть определенные надежды на положительные подвижки в ситуации в Нагорном Карабахе".

"И это также оценка наших коллег в Нагорном Карабахе. Это оценка в том, что жители Нагорного Карабаха могут иметь реальную возможность возвращения в свои дома", - отметил Пашинян.

Вместе с тем он заявил, что позиция Еревана по вопросу эвакуации жителей Нагорного Карабаха в Армению сводится к тому, что подобный процесс может быть осуществлен в случае, "если будет зафиксирована невозможность их нахождения в Нагорном Карабахе".

"Да, мы оцениваем, что на данный момент это (отсутствие возможности проживания - ИФ) существует. Если ситуация не улучшится, то эта задача (эвакуация - ИФ) будет в нашей повестке", - отметил Пашинян.

Он сообщил, что в Армении подготовлено более 40 тысяч мест для проживания.

"Мы готовы и продолжаем готовиться. Это согласованная позиция с партнерами из Нагорного Карабаха, что наш план "А" - это не эвакуация армян Нагорного Карабаха. В наших действиях мы должны сделать все, чтобы наши соотечественники жили в своих домах без страха и достойно", - сказал премьер Армении.

Он заявил, что прямой угрозы жизни гражданского населения в Нагорном Карабахе на данный момент нет.

"Но ситуация динамичная и в каждый момент может измениться. Да, ситуация не стабильная, означает, что в каком-то месте может что-то произойти, но речь об общей оценке на данный момент, что прямой угрозы жизни населения нет", - сказал Пашинян.