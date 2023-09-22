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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Пентагон продолжит поддержку Киева, несмотря на возможный "шатдаун"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Угроза закрытия правительства не окажет влияние на поддержку Украины Пентагоном, сообщает Politico со ссылкой на представителя Минобороны США Криса Шервуда.

По его словам, Пентагон исключит операции, связанные с Украиной, от потенциального прекращения, если законодатели не смогут договориться о сделке по финансированию правительства к концу месяца и оно прекратит работу.

Это означает, что такая деятельность американских военных, как обучение украинских солдат, а также поставки оружия Киеву, продолжится, несмотря на потенциальное прекращение работы правительства.

Как отмечает издание, как правило, когда правительство закрывается, все военные действия прекращаются. Исключения делаются только в критически важных для национальной безопасности случаях.

Шервуд уточнил, что по закону министр обороны США может делать исключения из деятельности, приостановленной в связи с закрытием правительства.

Он добавил, что "решение сделать исключение для операций, связанных с Украиной, было принято только что".

Крайний срок, когда Конгресс США должен одобрить меры по финансированию правительства на 2024 финансовый год, - 30 сентября. Если до этого меры не будут приняты, то американскому правительству грозит "шатдаун" - приостановка работы федеральных органов власти в октябре.

США Пентагон Украина
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