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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Moody's предупредило о последствиях для рейтинга США из-за шатдауна

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Возможная в этом месяце приостановка работы правительства США в связи с отсутствием финансирования ("шатдаун") негативно отразится на кредитном рейтинге страны, заявило рейтинговое агентство Moody's.

По мнению Moody's, приостановка подчеркнет институционально-управленческую слабость Штатов в сравнении с другими государствами с рейтингом "AAA", о которой агентство говорило в последние годы.

Вместе с тем "шатдаун", если он произойдет, наверняка будет кратковременным и вряд ли скажется на выплатах по суверенным долговым обязательствам, приводит мнение агентства газета Financial Times.

Moody's - последнее из тройки ведущих рейтинговых агентств, сохранившее рейтинг США на уровне "AAA".

США Moody's
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