Сотни жителей Еревана собрались у здания кабмина с требованием отставки Пашиняна
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Несколько сотен демонстрантов требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна у здания правительства в центре Еревана.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", демонстранты стоят вокруг здания правительства, которое оцеплено усиленными нарядами полиции.
Участники акции скандируют антиправительственные лозунги.
К акциям присоединяются группы студентов из различных вузов, в том числе Ереванского госуниверситета.
Один из лидеров оппозиции, депутат парламента Армении Ишхан Сагателян сообщил журналистам, что акции гражданского неповиновения с блокированием улиц продолжатся до 18:00, после чего на площади Республики состоится очередной митинг оппозиции.