Сотни жителей Еревана собрались у здания кабмина с требованием отставки Пашиняна

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Несколько сотен демонстрантов требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна у здания правительства в центре Еревана.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", демонстранты стоят вокруг здания правительства, которое оцеплено усиленными нарядами полиции.

Участники акции скандируют антиправительственные лозунги.

К акциям присоединяются группы студентов из различных вузов, в том числе Ереванского госуниверситета.

Один из лидеров оппозиции, депутат парламента Армении Ишхан Сагателян сообщил журналистам, что акции гражданского неповиновения с блокированием улиц продолжатся до 18:00, после чего на площади Республики состоится очередной митинг оппозиции.