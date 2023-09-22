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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Ереване задержали сына экс-президента Кочаряна вместе с другими протестующими

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В центре Еревана полицейские задержали несколько десятков человек, которые митингуют за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Среди задержанных сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян.

Задержания транслируются в прямом эфире армянских СМИ.

Силы спецназа полиции, так называемые "красные и черные береты", массово задерживают, усаживают в машины и отвозят в отделения полиции всех, кто пытается перекрывать и блокировать движение по центральным улицам Еревана.

Акции протеста против Пашиняна в Ереване не утихают, они продолжаются в различных частях города, в том числе, перед зданием правительства. Они начались на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Протесты в Ереване

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Ереван Армения Нагорный Карабах Левон Кочарян Никол Пашинян
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