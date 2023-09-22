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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Си Цзиньпин анонсировал стратегическое партнерства Китая и Сирии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом заявил, что Пекин и Дамаск работают над выстраиванием стратегических отношений и в скором времени объявят о "новом стратегическом сотрудничестве". Об этом сообщают азиатские СМИ.

Лидеры встретились 22 сентября в городе Ханчжоу, где 23 сентября пройдет церемония открытия Азиатских игр.

Это первый визит Асада в Китай после гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году. Пекин неоднократно выражал поддержку Дамаску, в частности, в Совете Безопасности ООН.

Китай Си Цзиньпин Ханчжоу Сирия Башар Асад
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