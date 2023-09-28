ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в сирийской провинции Идлиб

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла в минувшую среду удары по объектам террористов в провинции Идлиб (Сирия), сообщил в четверг на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"27 сентября 2023 г. ВКС России нанесены удары по объектам террористов в районе населенных пунктов Халлуба и Эль-Анкави в провинции Идлиб", - сказал он.

По словам контр-адмирала, "уничтожены производственные цеха и места хранения беспилотных летательных аппаратов, используемых боевиками для нападений на позиции сирийских правительственных сил и мирного населения, а также подземные укрытия террористов".