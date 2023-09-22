НКР ведет с Баку переговоры об отводе войск и возвращении людей в свои дома

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Представители властей Нагорного Карабах при посредничестве российских миротворцев обсуждают с Азербайджаном процесс отвода войск и возвращения в населенные пункты местных жителей.

"При посредничестве российских миротворцев ведутся переговоры с азербайджанской стороной об организации процесса отвода войск и обеспечения возвращения в свои места жительства эвакуированных в результате военной агрессии граждан", - сообщает единый информационный центр Нагорного Карабаха.

Отмечается, что обсуждается также процедура въезда и выезда граждан в Нагорный Карабах.