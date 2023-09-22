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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ЕСПЧ применил промежуточную меру в отношении Азербайджана из-за событий в НКР

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека на основе обращения правительства Армении применил промежуточные меры в отношении Азербайджана, сообщил офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

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"Принимая во внимание тот факт, что ситуация в Нагорном Карабахе приводит к серьезному риску нарушения прав, гарантированных Конвенцией, и несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое 20 сентября, 22 сентября Европейский суд по правам человека, удовлетворив запрос правительства РА, в отношении Азербайджана применяют промежуточную меру", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ЕСПЧ обязал Азербайджан воздерживаться от любых действий, которые могли бы привести к нарушению прав, гарантированных статьями 2 (право на жизнь) и 3 (запрет пыток) Конвенции.

ЕСПЧ также принял решение срочно уведомить об этом Комитет министров СЕ.

Армения обратилась в ЕСПЧ 19 сентября в связи с военной операцией Азербайджана в Нагорном Карабахе.

"Представитель Армении по международным правовым вопросам обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой применить временную меру для предотвращения необратимых потерь прав гражданского населения в результате крупномасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против населения Нагорного Карабаха", - сообщили тогда в офисе представителя Армении по международным правовым вопросам.

Армения требовала обязать Азербайджан прекратить обстрелы всех гражданских объектов, населенных пунктов и населения, подчеркивается в сообщении.

Хроника 27 сентября 2020 года – 22 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан ЕСПЧ Нагорный Карабах
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