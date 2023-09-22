Баку заявил о создании условий для доставки гумпомощи в Карабах по двум дорогам

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что созданы условия для доставки в Карабах со стороны МККК медикаментов, продовольствия и других грузов по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди.

"Провел встречу с представителями бакинского офиса МККК и другими международными партнерами... В ходе встречи с представителями МККК мы заявили, что обеспечены и будут обеспечены все необходимые условия для доставки медикаментов, продовольствия и других грузов МККК по дорогам Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди", - написал Гаджиев в микроблоге.

По его словам, азербайджанская сторона готова оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим армянского происхождения или помочь им при посредничестве МККК.

"По запросу поддерживается движение медицинских автомобилей МККК для сбора раненных военнослужащих. Для этих целей мы также готовы выделить автомобили скорой медицинской помощи и оказать медицинскую помощь, - сообщил помощник Алиева. - Для медицинской эвакуации в Армению медицинские автомобили могут прибыть и из Армении".

Он сообщил, что с российскими миротворцами ведется работа по сбору тел погибших армянских военных.

Гаджиев отметил, что в Баку поддерживают направление дополнительного персонала из офиса МККК в Баку и из Женевы (штаб-квартиры МККК).

Он также заверил, что армянские военные, "добровольно сложившие оружие, свободны, о чем мы открыто заявили".

"В рамках концепции военно-гражданского сотрудничества азербайджанские военнослужащие и гражданский персонал на местах оказывают помощь гражданскому населению и будут продолжать это делать", - заявил Гаджиев.