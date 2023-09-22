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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Бастующие голливудские сценаристы не смогли договориться с киностудиями

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Профсоюз американских сценаристов (WGA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) не смогли урегулировать трудовой спор после десятичасовых обсуждений в четверг, несмотря на оптимистичные ожидания сторон, сообщает MarketWatch.

По итогам встречи WGA и AMPTMP удалось достичь некоторого прогресса, однако они так и не пришли к соглашению в вопросе нерегулируемого использования искусственного интеллекта в индустрии.

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На переговорах присутствовали руководители крупнейших киностудий: Боб Айгер (Walt Disney Co.), Донна Лэнгли (Universal Pictures), Тед Сарандос (Netflix Inc.) и Дэвид Заслав (Warner Bros. Discovery).

Очередная встреча сторон должна состояться в пятницу. Если начавшаяся 2 мая забастовка не прекратится до 30 сентября, она станет самой продолжительной с 1945 года акцией протеста в истории Голливуда.

Netflix Universal Walt Disney Warner Bros. США
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