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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Переговоры о забастовке голливудских актеров возобновятся 2 октября

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Профсоюз SAG-AFTRA, объединяющий около 160 тысяч голливудских актеров, 2 октября возобновит переговоры с киностудиями о прекращении забастовки и заключении нового рабочего соглашения, сообщает NBC News.

26 сентября закончилась забастовка сценаристов, продолжавшаяся пять месяцев. По итогам переговоров им удалось добиться выполнения большинства требований, включая повышение зарплат и гарантии занятости.

Забастовка актеров началась 14 июля, 75 дней назад.

Забастовки оказали "катастрофическое" влияние на вечерний телеэфир, написали аналитики исследовательской компании Samba TV. Число зрителей упало на 40-50% из-за отсутствия вечерних комедийных телешоу с участием звездных ведущих Стивена Кольбера, Джимми Фэллона и Джимми Киммела, отметили они.

Большинство таких шоу вернется в эфир на грядущих выходных.

SAG-AFTRA Джимми Киммел Стивен Кольбер Джимми Фэллон Голливуд
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