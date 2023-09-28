Переговоры о забастовке голливудских актеров возобновятся 2 октября

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Профсоюз SAG-AFTRA, объединяющий около 160 тысяч голливудских актеров, 2 октября возобновит переговоры с киностудиями о прекращении забастовки и заключении нового рабочего соглашения, сообщает NBC News.

26 сентября закончилась забастовка сценаристов, продолжавшаяся пять месяцев. По итогам переговоров им удалось добиться выполнения большинства требований, включая повышение зарплат и гарантии занятости.

Забастовка актеров началась 14 июля, 75 дней назад.

Забастовки оказали "катастрофическое" влияние на вечерний телеэфир, написали аналитики исследовательской компании Samba TV. Число зрителей упало на 40-50% из-за отсутствия вечерних комедийных телешоу с участием звездных ведущих Стивена Кольбера, Джимми Фэллона и Джимми Киммела, отметили они.

Большинство таких шоу вернется в эфир на грядущих выходных.