Профсоюз UAW расширит забастовку против GM и Stellantis

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Работники 38 центров дистрибуции автозапчастей General Motors Co. и Stellantis в 20 американских штатах присоединятся к забастовке профсоюза United Auto Workers (UAW), заявил президент объединения Шон Фейн в ходе видеообращения на YouTube.

При этом профсоюз "весьма значительно продвинулся" в переговорах с Ford Motor, согласившейся на индексацию зарплат и другие уступки. "Ford показывает нам серьезность своих намерений по достижению соглашения", - отметил Фейн.

Работники центров дистрибуции начнут забастовку в пятницу в 19:00 (по московскому времени), если переговоры не дадут результатов.

Фейн также пригласил присоединиться к бастующим президента США Джо Байдена.

В прошлую пятницу начали бастовать порядка 13 тыс. сотрудников GM, Ford и Stellantis. Забастовка впервые проводится на предприятиях сразу всех трех автопроизводителей. В частности, она началась на заводе GM в Миссури, предприятии Ford в Мичигане и Stellantis в Огайо.

UAW в числе прочего требует от автопроизводителей повышения зарплат, улучшения пенсионного обеспечения и увеличения отпусков.

GM заявила в эту среду, что ее завод в Канзасе столкнулся с нехваткой ключевых компонентов, поставляемых с предприятия в Венцвилле (Миссури), где проходит забастовка.

В связи с этим компания уволила практически всех сотрудников канзасского завода, заявив, что им не полагаются выплаты, которые обычно получают работники в случае вынужденного увольнения или закрытия предприятий.

Забастовка на предприятиях General Motors, Ford и Stellantis будет стоить каждому из трех автопроизводителей порядка $100-125 млн недополученной выручки в неделю, согласно представленным ранее на этой неделе оценкам экспертов Goldman Sachs.