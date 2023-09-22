Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Профсоюз UAW расширит забастовку против GM и Stellantis

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Работники 38 центров дистрибуции автозапчастей General Motors Co. и Stellantis в 20 американских штатах присоединятся к забастовке профсоюза United Auto Workers (UAW), заявил президент объединения Шон Фейн в ходе видеообращения на YouTube.

При этом профсоюз "весьма значительно продвинулся" в переговорах с Ford Motor, согласившейся на индексацию зарплат и другие уступки. "Ford показывает нам серьезность своих намерений по достижению соглашения", - отметил Фейн.

Работники центров дистрибуции начнут забастовку в пятницу в 19:00 (по московскому времени), если переговоры не дадут результатов.

Фейн также пригласил присоединиться к бастующим президента США Джо Байдена.

В прошлую пятницу начали бастовать порядка 13 тыс. сотрудников GM, Ford и Stellantis. Забастовка впервые проводится на предприятиях сразу всех трех автопроизводителей. В частности, она началась на заводе GM в Миссури, предприятии Ford в Мичигане и Stellantis в Огайо.

UAW в числе прочего требует от автопроизводителей повышения зарплат, улучшения пенсионного обеспечения и увеличения отпусков.

GM заявила в эту среду, что ее завод в Канзасе столкнулся с нехваткой ключевых компонентов, поставляемых с предприятия в Венцвилле (Миссури), где проходит забастовка.

В связи с этим компания уволила практически всех сотрудников канзасского завода, заявив, что им не полагаются выплаты, которые обычно получают работники в случае вынужденного увольнения или закрытия предприятий.

Забастовка на предприятиях General Motors, Ford и Stellantis будет стоить каждому из трех автопроизводителей порядка $100-125 млн недополученной выручки в неделю, согласно представленным ранее на этой неделе оценкам экспертов Goldman Sachs.

GM Stellantis Ford Motor UAW United Auto Workers США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Военные Карабаха сдают вооружения и технику под контролем российских миротворцев

Бастующие голливудские сценаристы не смогли договориться с киностудиями

Полиция Армении сообщила о 98 задержанных на антиправительственных акциях

Полиция Армении сообщила о 98 задержанных на антиправительственных акциях

Армянская оппозиция сообщила о 350 задержанных на акциях протеста в Ереване

НКР ведет с Баку переговоры об отводе войск и возвращении людей в свои дома

Сын экс-президента Армении госпитализирован после избиения при задержании

Польские пограничники сообщили о нападении на патруль на границе с Белоруссией

Венгрия заблокировала принятие ЕС антиазербайджанского заявления по Карабаху

Сотни жителей Еревана собрались у здания кабмина с требованием отставки Пашиняна

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян допустил возможность эвакуации жителей Карабаха в Армению

Пашинян допустил возможность эвакуации жителей Карабаха в Армению
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });