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Ford и UAW не могут договориться о будущих заводах по выпуску аккумуляторов в США

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Переговоры Ford Motor Co. с профсоюзом работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) США оказались в подвешенном состоянии из-за разногласий, связанных с будущими заводами компании по выпуску аккумуляторов для электромобилей, заявил CNBC гендиректор Ford Джим Фарли.

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"Я уверен, мы могли бы уже достичь компромисса по вопросам зарплат и социального обеспечения, но UAW сделал потенциальную сделку заложником вопроса об электромобильных предприятиях", - сказал он.

29 сентября глава UAW Шон Фейн заявил, что работники сборочного предприятия Ford в Чикаго и завода General Motors Co. (GM) в Мичигане присоединятся к забастовке, инициированной UAW.

Общее число участников забастовки на объектах GM, Ford и Stellantis, с учетом включения в нее еще двух объектов, увеличилось до 25 тысяч.

Забастовка началась 15 сентября на предприятиях сразу всех трех автопроизводителей. На первом этапе она коснулась завода Ford в Мичигане, предприятия GM в Миссури и Stellantis в Огайо. В дальнейшем она была расширена на 38 распределительных центров GM и Stellantis в 20 штатах США.

Глава Ford подверг критике действия профсоюза, заявив, что, по его мнению, UAW не был заинтересован в достижении соглашения до конца истечения предыдущей сделки автопроизводителей с профсоюзом 14 сентября.

Гендиректор GM Мэри Барра также критически высказалась о действиях Фейна и стратегии забастовки.

"Очевидно, что реального намерения достичь соглашения нет, - сказала она. - Очевидно, что Шон Фейн хочет войти в историю сам, но это не может происходить в ущерб членам нашей команды и отрасли".

Фейн резко ответил на критику Фарли, заявив, что профсоюз представил на рассмотрение Ford всеобъемлющее предложение еще в прошлый понедельник, но не получил ответа. По словам Фейна, позиции Ford и UAW по-прежнему серьезно расходятся как в плане социальных выплат, так и в сфере предоставления гарантий занятости сотрудникам в период перехода компании на выпуск электромобилей.

Ford ранее анонсировал строительство четырех предприятий по выпуску электромобильных аккумуляторов, в том числе в партнерстве с другими компаниями. На прошлой неделе автопроизводитель заявил, что приостанавливает один из этих проектов из-за переговоров с профсоюзом.

Ford UAW Мичиган США Шон Фейн Джим Фарли Мэри Барра
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