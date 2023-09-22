Заливка первого бетона на АЭС "Пакш-2" в Венгрии запланирована к 2025 году

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" планирует заливку первого бетона на АЭС "Пакш-2" в Венгрии к 2025 году, сообщила компания в своем канале в Telegram.

"В прошлом месяце начался основной этап сооружения АЭС "Пакш-2", и сегодня мы уже ведем интенсивные работы на строительной площадке, постоянно наращивая темп. Рассчитываем, что заливка первого бетона состоится к концу следующего - началу 2025 года", - заявил глава компании Алексей Лихачев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как сообщалось, в конце августа Инжиниринговый дивизион ГК "Росатом" – АО "Атомстройэкспорт" начал работы по основному этапу строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии.

"Работы основного периода начаты после того, как 18 августа стороны подписали поправки к контракту о сооружении двух новых энергоблоков, и венгерский заказчик проекта АЭС "Пакш-2" – Paks II. Nuclear Power Plant Ltd. выдал соответствующее официальное уведомление о переходе проекта на второй, основной этап строительства", - говорится в сообщении.

Это разрешение также позволило госкорпорации дать старт производству основного энергооборудования. "К участию в проекте АЭС "Пакш-2" проявляют большой интерес венгерские и европейские компании, а также компаний из третьих стран", - отмечалось в сообщении дивизиона.

Ранее в силу также вступили поправки в финансовые документы. Как сообщалось, Венгрия получила возможность отсрочки платежей по кредиту на строительство АЭС "Пакш-2", соответствующие изменения в протокол к межправсоглашению были опубликованы на официальном портале правовых актов. Сумма задолженности должна быть оплачена "не позднее 30 календарных дней после даты вступления в силу настоящего протокола". Если Венгрия погасит ее в этот срок, то она не будет считаться просроченной, соответственно, на нее не будут начислены проценты, следует из документа.

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков. Стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд евро. В 2014 году Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро на возведение АЭС.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на возведение V и VI энергоблоков АЭС. А в мае 2023 года уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта. В "Росатоме" ранее сообщали, что первый бетон на площадке АЭС может быть залит в 2024 году.