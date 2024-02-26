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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

Заливка первого бетона на АЭС "Пакш-2" в Венгрии может состояться в 2024 году

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Заливка первого бетона на АЭС "Пакш-2" в Венгрии может состояться в 2024 г., заявил вице-президент АО "Атомстройэкспорт" (АСЭ, входит в ГК "Росатом") и директор проекта по сооружению АЭС "Пакш-2" Виталий Полянин, слова которого приводятся в сообщении "Атомстройэкспорта".

"В настоящее время идет интенсивная подготовка к заливке "первого бетона", которая может состояться в 2024 г. Венгерский филиал АО "АСЭ" сделает все для максимальной локализации и участия в проекте всех заинтересованных компаний", - сказал Полянин.

"Во всех странах присутствия мы приветствуем сотрудничество с местными компаниями, и сейчас выступаем за дальнейшее участие в проекте "Пакш-2" прежде всего венгерских подрядчиков и поставщиков", - добавил вице-президент "АСЭ" по международному развитию Александр Мертен.

"Росатом" ранее сообщал, что заливка первого бетона на АЭС "Пакш-2" может состояться в конце 2024 г. - начале 2025 г.

В конце августа 2023 г. "Атомстройэкспорт" начал работы по основному этапу строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии.

В конце августа 2022 г. Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на возведение V и VI энергоблоков АЭС. А в мае 2023 г. уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта.

Пакш-2 Росатом Венгрия Атомстройэкспорт
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