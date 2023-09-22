Крупнейший сталепроизводитель Канады Stelco задумался о покупке US Steel

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшая сталелитейная компания Канады Stelco Holdings рассматривает возможность направления заявки на покупку американской United States Steel Corp. (US Steel). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Stelco хочет купить US Steel целиком, чтобы расширить портфель сталелитейных активов и нарастить долю продаж предприятиям автомобильной промышленности.

По данным источников, канадская компания ведет переговоры с потенциальным партнером по заявке. Вместе с тем окончательное решение еще не принято, и Stelco может отказаться от выдвижения предложения.

Компания Bedrock Industries нынешнего главы Stelco Алана Кестенбаума в 2017 году выкупила активы обанкротившегося канадского подразделения US Steel, после чего они перешли Stelco.

В конце августа стало известно, что US Steel начинает due diligence сразу с несколькими возможными покупателями. Интерес к ее покупке проявляли Cleveland-Cliffs, Esmark и ArcelorMittal.

Акции US Steel дорожают на 1,8% на торгах в пятницу.