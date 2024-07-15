Cleveland-Cliffs купит канадскую Stelco за $2,5 млрд

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Американская сталелитейная компания Cleveland-Cliffs Inc. сообщила, что купит канадского конкурента Stelco Holdings Inc. за 3,4 млрд канадских долларов ($2,5 млрд).

По условиям сделки, Cleveland-Cliffs заплатит по 60 канадских долларов плюс 0,454 собственной акции за каждую бумагу Stelco. Таким образом, акции последней оценены в 70 канадских долларов.

После закрытия сделки акционерам Cleveland-Cliffs будет принадлежать 95% объединенной компании, акционерам Stelco - 5%.

Stelco имеет две производственные площадки, обе расположены в канадской провинции Онтарио. Компания ежегодно отгружает порядка 2,6 млн тонн плоского стального проката.

Приобретение Stelco расширит производственные мощности Cleveland-Cliffs и улучшит ее позиции на рынке плоского проката, говорится в пресс-релизе.

Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку и рассчитывают закрыть ее в четвертом квартале 2024 года. После завершения сделки Stelco будет работать как дочерняя компания Cleveland-Cliffs, сохранив при этом прежнее название.

С начала 2024 года капитализация Cleveland-Cliffs снизилась на 21%.