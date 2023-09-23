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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Главы МИД РФ, Ирана и Турции провели встречу по линии ГА ООН

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан и Хакан Фидан проводят встречу в астанинском формате на "полях" мероприятий по линии ГА ООН.

Перед началом встречи Лавров и Абдоллахиан кратко пообщались тет-а-тет. Чуть позже к ним присоединился Фидан.

После совместного фотографирования министры приступили к переговорам без СМИ.

Чуть позже к главам внешнеполитических ведомств трех стран присоединился спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Как ожидается, позже в пятницу главы МИД РФ и Ирана проведут отдельную встречу.

Иран Турция Россия
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