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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Иране заявили, что ждут визита Лаврова для доработки соглашения о партнерстве

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Главу МИД РФ Сергея Лаврова ждут с визитом в Иране, заявил в пятницу глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Прежде всего, хочу передать привет и наилучшие пожелания от его превосходительства Раиси господину Путину", - сказал иранский министр в начале встречи с Лавровым.

"К счастью у нас очень позитивная повестка отношений между нашими странами. У нас очень хорошо идут переговоры по двусторонней и региональной тематике", -отметил он.

Абдоллахиан сказал, что в Иране ждут "визита (Лаврова), договоренность о котором существует, для финализации нашего долгосрочного (соглашения)" о стратегическом партнерстве.

Иран Россия
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