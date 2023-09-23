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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

В Карабахе под контролем миротворцев РФ сданы более 800 единиц боевого оружия

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 800 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), около 22 тыс. боеприпасов сданы под контролем миротворцев Минобороны России, сообщает российское военное ведомство.

"Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 23 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 22 тыс. боеприпасов", - сказано в бюллетене Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта, распространённом в субботу.

По данным ведомства, "в расположении российского миротворческого контингента продолжают оставаться 810 мирных жителей, в том числе 436 детей".

"Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи", - сказано в бюллетене.

"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения", - говорится в документе.

Хроника 27 сентября 2020 года – 23 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Минобороны Степанакерт
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