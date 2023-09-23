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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Глава МИД Азербайджана рассказал о плане реинтеграции армян Карабаха

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что диалог с армянами, проживающими в Карабахском регионе страны, по вопросам реинтеграции будет вестись по нескольким направлениям.

"После прекращения антитеррористических мер (20 сентября - ИФ) Азербайджан приступил к практическим шагам по разоружению (незаконных армянских вооруженных формирований - ИФ), их выводу и реинтеграции на местах. Долгожданная встреча спецпредставителя правительства Азербайджана с представителями армянского населения, наконец, состоялась 21 сентября в городе Евлах. Диалог продолжится в формате прямого обсуждения планов правительства по реинтеграции, решения вопросов, связанных с восстановлением и функционированием инфраструктуры, а также доставкой гуманитарных товаров", - сказал Байрамов, выступая в субботу на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, власти Азербайджана уже приступили к осуществлению срочных необходимых мер гуманитарной поддержки армян, проживающих в Карабахском регионе: "В настоящее время мобилизованы все силы для удовлетворения потребностей местного гражданского населения".

Министр еще раз заявил, что Азербайджан "полон решимости реинтегрировать жителей армянского происхождения", проживающих в Карабахском регионе, в качестве своих равноправных граждан. "Конституция Азербайджана и национальное законодательство, принятые нами международные обязательства создают прочную основу для достижения этой цели", - добавил министр.

Хроника 27 сентября 2020 года – 23 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Джейхун Байрамов Нагорный Карабах
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