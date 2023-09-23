Десятки тысяч французов вышли на акции против полицейского насилия

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Манифестации против "полицейского насилия" собрали в субботу во Франции 31,3 тысячу протестующих, сообщило французское МВД.

Организовавшие акцию Всеобщая конфедерация труда и партия "Непокоренная Франция" заявляют о 80 тысячах участников по стране. В Париже, по данным властей, в колоннах было 9 тысяч манифестантов, по утверждению организаторов - 15 тысяч.

Сообщается, что в ходе акции в Париже, приобретавшей порой острые формы, протестующие ранили троих полицейских, напали на полицейский автомобиль и устроили погром в отделении банка на севере столицы.

"Я решительно осуждаю эти нападения и выражаю мою поддержку подвергшимся агрессии и раненым полицейским", - написал в сети X (бывшем твиттере) префект парижской полиции Лоран Нуньес.

Прокомментировал действия участников акции и министр внутренних дел Жеральд Дарманен: "Парижская "манифестация" сопровождалась непозволительным насилием против сил правопорядка. Мы видим, куда ведет ненависть в отношении полиции".

По сообщениям французских СМИ, вскоре после начала движения колонны в несколько тысяч манифестантов к ней присоединились сотни человек, одетых в черное, их лица были скрыты. Эти люди дальнейшем пытались устраивать беспорядки, в частности, забросали камнями и разбили металлическими прутьями полицейский автомобиль на бульваре Клиши.

Газета Le Figaro сообщила вечером в субботу о шести задержаниях в ходе манифестаций во Франции, в том числе троих хулиганов задержали в Париже.