Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 сентября

Акции протеста во Франции, заявление Лаврова о позиции Запада по происходящему на Украине, план Азербайджана по реинтеграции армян Карабаха

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Десятки тысяч французов вышли на акции против полицейского насилия. В ходе протестов в Париже демонстранты ранили троих полицейских, а также устроили погром в отделении банка на севере столицы.

- Лавров заявил, что Запад не хочет показать понимание происходящего на Украине. По его словам, в решении украинского кризиса Москва руководствуется "голой действительностью", тогда как "формула Зеленского" просто нереализуема".

- Глава МИД Азербайджана рассказал о плане реинтеграции армян Карабаха. В частности, Баку "полон решимости реинтегрировать жителей армянского происхождения" в качестве своих равноправных граждан.

- Пушилин избран главой ДНР. Народный совет Донецкой Народной Республики проголосовал за его назначение на этот пост.

- Байден вакцинировался от COVID-19 и призвал американцев последовать его примеру. Отмечается, что президент США также привился от респираторно-синцитиального вируса несколько недель назад.