Президент Турции 25 сентября поедет в Нахичевань
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник отправится в Нахичевань по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщили турецкие СМИ.
Там запланированы переговоры, в ходе которых будут обсуждаться вопросы повестки двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном, а также региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес.
Нахичеванская автономная республика - эксклав Азербайджана, отделенный от него территорией Армении.