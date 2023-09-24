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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:44

Президент Турции 25 сентября поедет в Нахичевань

Президент Турции 25 сентября поедет в Нахичевань
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник отправится в Нахичевань по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщили турецкие СМИ.

Там запланированы переговоры, в ходе которых будут обсуждаться вопросы повестки двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном, а также региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес.

Нахичеванская автономная республика - эксклав Азербайджана, отделенный от него территорией Армении.

Турция Азербайджан Реджеп Тайип Эрдоган Ильхам Алиев Нахичевань
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